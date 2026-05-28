「2日続けての公務はキツい」5月23日、秋篠宮家の佳子さまと悠仁さまは、この日から國學院大学博物館で始まった特別展「日本・ベルギー修好160周年記念―美と知の交流の軌跡―」を訪れた。実はそれに先立つ21日、秋篠宮ご夫妻も同じ展示を鑑賞されている。わざわざ会期が始まる2日前に訪問されたのは、秋篠宮さまに事情があったからだ。「佳子さま、悠仁さまと一緒に23日に訪れなかったのは、翌24日に『みどりの愛護』のつどいが控