海外FA権を行使し、メジャー移籍を第一にオファーを待っていた楽天・則本昂大が巨人へ移籍することが発表された。複数のメジャー球団からオファーを受けたが総合的に判断して見送り、オファーがあった国内の複数球団から複数年契約（3年9億円）を提示した巨人を選んだという。【写真】力投する則本。マウンドで雄叫びを上げる姿もこのオフ、巨人はセンターライン強化のため日本ハムからFAで松本剛（32）を獲得していたが、FAで