田中将大投手はキャンプ初日に気合の投球充実のキャンプインとなった。巨人・田中将大投手は宮崎キャンプ初日となった1日、ブルペンで約50球を投じた。昨季、日米通算200勝を達成した37歳ベテランは「感覚はだいぶいい」と“絶好調宣言”。投球を封印した昨年のキャンプ初日とは大きく違うことを力説した。アップを終えると早々にブルペンへ移動し、誰よりも先にマウンドへ。気迫あふれる投球で変化球も試しながら約50球。プレ