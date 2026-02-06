田中千晴投手は同僚たちから「たなちー」と呼ばれ「やりやすいですよ」明るい笑顔が、何よりの証だった。「周りの人がすごく名前を呼んでくれるので、やりやすいですよ」。FA移籍した則本昂大投手の人的補償として巨人から楽天に加入した田中千晴投手は、「ちはる」だけでなく「たなちー」の愛称も定着しつつあり、新天地で順調な滑り出しを見せている。春季キャンプ直前の1月23日、田中千の移籍が発表された。「自分、ジャイ