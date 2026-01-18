女将やマダムのいる店は、何かが違う。「女将」ってなんだろう？その姿に迫る『おとなの週末』連載「女将のいる場所」を、Webでもお届けします。今回は、2016（平成28）年に東京世田谷区の経堂に開業した蕎麦店『蕎堂 壮（きょうどう そう）』の中村ゆかりさんです。お客と会話をして関係を築くことが好き愛知県豊田市生まれ、弟ふたりの長姉である。地元が好き、家族が大好き。中村ゆかりさんは、この楽しい場所から自分が出てい