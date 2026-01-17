きちんと感と今っぽさを両立できるレイヤーボブ。長さを大きく変えなくてもレイヤーの入れ方次第で動きや軽さが生まれ、毎朝のスタイリングがしやすいのも魅力。日々忙しいママにもおすすめのヘアスタイルです。 ワンカールでくびれが映える王道レイヤーボブ ベースを外へ、トップを内へワンカールすることで、自然なくびれが生まれるレイヤーボブ。レイヤーによって重さ