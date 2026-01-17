3月末の「FOMAサービス終了」に向けてドコモショップに相談に訪れるガラケーユーザーが増えているようだ。ガラケーを12年半使い続けているコラムニストの石原壮一郎氏が機種変更のためにショップを訪れると、驚くべき光景があちらこちらで…。石原氏が「老害の見本市」とも言えるその様子をレポートする。【写真】ドコモショップに貼り出されたFOMA、iモードのサービス終了のお知らせ。他、赤と黒のガラケーの写真なども＊ ＊ ＊