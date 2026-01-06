“平成レトロ”が再びブームとなっている今、消え去ってしまうものもあるようです。それでも使い続ける理由を聞いてきました。今、再びブームが到来している“平成レトロ”。その代表格ともいえるのが、2026年に誕生30周年を迎えたたまごっち。7日から、東京・六本木ミュージアムで「大たまごっち展」が開催。プレイベントには、大のたまごっちファンだというタレントの村重杏奈さん（27）が登場しました。大のたまごっちファン・