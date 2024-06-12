英歌手エド・シーラン（33）が、このほど出演したポッドキャストで2015年から携帯電話を持っていないことを明かした。エドはその理由について、「このままでは自分の目の前にいる人達と一緒に過ごす時間が奪われてしまうと感じた」と語っている。【この記事の他の写真を見る】大ヒット曲『シェイプ・オブ・ユー』などで知られるエド・シーランは2018年、高校時代の同級生だったチェリー・シーボーンさんと結婚し、2020年に長女ライ