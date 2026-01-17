世界的セレブ一家として "最高に幸せなファミリー像"を築いてきたベッカム家に、思わぬ亀裂が生じている。デビット・ベッカム（50）と妻・ヴィクトリア（51）の長男であるブルックリン（26）の妻で女優のニコラ・ペルツ（31）が、自身のインスタグラムから義父母の写真をすべて削除したのだ。【写真を見る】ベッカム(50)の現在、以前は“嫁姑”も含め一緒に過ごしていたクリスマスだが直近では別々で過ごしているようだ富豪一