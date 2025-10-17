伊東純也のクロスで何度もチャンスを演出日本代表は10月シリーズでパラグアイ代表（2-2）、ブラジル代表（3-2）と対戦し、1勝1分で終えた。パラグアイ戦の同点アシストに続き、ブラジル戦でも2つのアシスト。伊東純也のクロスボールは冴えわたっていた。伊東のクロスボールが優れているのは、精度だけでなく速度があること。正確でも速度が遅いクロスボールはDFが対応しやすい。ボールの到達までに時間がかかれば味方も合わ