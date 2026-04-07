サッカーの元イングランド代表、デビッド・ベッカムがこれまでのファッション遍歴を振り返り、「いつも正解だったわけじゃない」と語った。現役時代は奇抜なヘアスタイルや大胆な着こなしでも知られたが、現在は当時の失敗も笑って受け止め、「シンプルさ」と「エレガンス」を重視するスタイルへと変化している。 【写真】今となっては正解だったのか？ 2002年日韓W杯のベッカムヘア ヒューゴボスの新カプセルコ