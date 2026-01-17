ロシアに学生ビザで入国した北朝鮮国籍者が、実際には工場や建設現場などの重労働に従事している実態が相次いで明らかになっている。北朝鮮とロシアの「教育協力」が、国連制裁を回避して北朝鮮労働力を供給する迂回ルートとして悪用されているとの疑念が国際社会で強まっている。ロシア国営メディアのリア・ノーボスチなどによると、ロシア当局は近く、入国目的を「教育」と申告した北朝鮮人の相当数が、実際には各種現場で労働に