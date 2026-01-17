¥í¥·¥¢¤Ç½ÅÏ«Æ¯¸½¾ì¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤ëËÌÄ«Á¯¤«¤é¤Î¡ÖÎ±³ØÀ¸¡×¤¿¤Á
¥í¥·¥¢¤Ë³ØÀ¸¥Ó¥¶¤ÇÆþ¹ñ¤·¤¿ËÌÄ«Á¯¹ñÀÒ¼Ô¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¹©¾ì¤ä·úÀß¸½¾ì¤Ê¤É¤Î½ÅÏ«Æ¯¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌÄ«Á¯¤È¥í¥·¥¢¤Î¡Ö¶µ°é¶¨ÎÏ¡×¤¬¡¢¹ñÏ¢À©ºÛ¤ò²óÈò¤·¤ÆËÌÄ«Á¯Ï«Æ¯ÎÏ¤ò¶¡µë¤¹¤ë±ª²ó¥ë¡¼¥È¤È¤·¤Æ°ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Îµ¿Ç°¤¬¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ç¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥í¥·¥¢¹ñ±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥ê¥¢¡¦¥Î¡¼¥Ü¥¹¥Á¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥í¥·¥¢Åö¶É¤Ï¶á¤¯¡¢Æþ¹ñÌÜÅª¤ò¡Ö¶µ°é¡×¤È¿½¹ð¤·¤¿ËÌÄ«Á¯¿Í¤ÎÁêÅö¿ô¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï³Æ¼ï¸½¾ì¤ÇÏ«Æ¯¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤òÇÄ°®¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£¥í¥·¥¢Â¦¤ÎÅý·×¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯¤ËËÌÄ«Á¯¤«¤é¥í¥·¥¢¤ØÆþ¹ñ¤·¤¿¿Í¿ô¤ÏÌó1Ëü3000¿Í¤Ë¾å¤ê¡¢¤³¤Î¤¦¤ÁÌó8000¿Í¤¬Æþ¹ñÌÜÅª¤ò¡Ö¶µ°é¡×¤ÈµºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±Ç¯¤ËÈ¯µë¤µ¤ì¤¿ËÌÄ«Á¯¸þ¤±³ØÀ¸¥Ó¥¶¤Ï8600·ï¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤¬2025Ç¯1¡Á3·î´ü¤ÎËÌÄ«Á¯Æþ¹ñ¼ÔÅý·×¤ò¸øÉ½¤·¤¿Ä¾¸å¡¢´ØÏ¢¥Ç¡¼¥¿¤Î¸ø³«¤òÆÍÇ¡ÃæÃÇ¤·¤¿ÅÀ¤À¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢³ØÀ¸¥Ó¥¶¤òÍøÍÑ¤·¤¿ËÌÄ«Á¯Ï«Æ¯¼Ô¤Î¡ÖÊØË¡ÅªÆþ¹ñ¡×¤ò¥í¥·¥¢Â¦¤¬»ö¼Â¾åÌÛÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î»ØÅ¦¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
´Ú¹ñ¤äÊÆ¹ñ¤ÎËÌÄ«Á¯ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¡¢¥í¥·¥¢¤¬³ØÀ¸¥Ó¥¶¤òÄÌ¤¸¤ÆËÌÄ«Á¯Ï«Æ¯¼Ô¤ò¡Ö¸¦½¤À¸¡×¤ä¡ÖÎ±³ØÀ¸¡×¤Ëµ¶Áõ½¢Ï«¤µ¤»¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¿¡£
¡Ê»²¹Íµ»ö¡§¡Ö¥í¥·¥¢¤¬½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×ÂÇ¤ÁºÕ¤«¤ì¤¿ËÌÄ«Á¯¤Î´õË¾¡Ä¥×¡¼¥Á¥ó¤ÎÎ¢ÀÚ¤Ç¡Ö·ÐºÑ´íµ¡¡×¤â¡Ë
¥â¥¹¥¯¥ï¤ÎÂç³Ø¤¬¥Ó¥¶È¯µë¤òÃç²ð¤¹¤ë¸«ÊÖ¤ê¤ËÏÅÏ¨¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿µ¿ÏÇ¤ä¡¢¥í¥·¥¢¡¦ËÌÄ«Á¯´Ö¤Î·ÐºÑ¶¨ÎÏ¤ò´ÆÆÄ¤¹¤ë¹â´±¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿ÍºàÇÉ¸¯¶È¼Ô¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¾Ú¸À¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ñºÝ¿Í¸¢ÃÄÂÎ¤Ï¡¢2024Ç¯»þÅÀ¤ÇÌó1Ëü5000¿Í¤ÎËÌÄ«Á¯½»Ì±¤¬¥í¥·¥¢¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¿ä·×¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬ÄÂ¶âÌ¤Ê§¤¤¡¢¶¯À©Åª¡¦ºñ¼èÅª¤ÊÏ«Æ¯´Ä¶¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¡£³¤³°¤Ç¤ÎËÌÄ«Á¯Ï«Æ¯¼Ô¤Î½¢Ï«¤ò¶Ø¤¸¤¿¹ñÏ¢°ÂÁ´ÊÝ¾ãÍý»ö²ñÀ©ºÛ¤Î¼Â¸úÀ¤¬¡¢º¬ËÜ¤«¤éÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë·Á¤À¡£