SNSのプラットフォームXが搭載する生成AI「Grok」で性的画像が作り出され、共有されている問題をめぐり、イギリス当局は12日、X社に対して調査を開始したと発表しました。イギリスのメディア規制機関、情報通信庁は12日、Xに搭載されている生成AI「Grok」によって、多数の性的画像が作成され、共有されているとして、X社の対応が法令違反にあたるかどうか正式に調査を開始したと発表しました。「Grok」をめぐっては、実在する女性