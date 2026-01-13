X（旧Twitter）が右派のエコーチェンバーと化すなか、左派、リベラル派、反トランプ派の避難所として急速に存在感を高めていったBluesky。4,000万人以上のユーザーを擁するこのSNSは、果たしてソーシャルインターネットの限りない自由をもたらすか？