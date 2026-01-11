昨年12月26日、『情報ライブ ミヤネ屋』（日本テレビ系）で、日本のアイドルの動画に「琉球（沖縄）は中国」とする中国語字幕を重ねたフェイク動画が拡散されていることが紹介された。【画像】意図せず「プロパガンダの道具」に利用された日本人女性たちの動画番組中で取り上げられたのは、アイドルグループ「#ババババンビ」メンバーの岸みゆの被害だ。サンタ帽をかぶってクリスマスを楽しんでいるだけのTikTok動画が中国側の