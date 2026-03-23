顔をかこうとする猫さんに代わって、飼い主さんが猫さんの顔を「カキカキ」してあげることに。すると、猫さんは…。癒やし要素満載の姿は胸キュン必至です！ 話題となっている投稿は、記事執筆時点で23万再生を突破し、「面白すぎる笑笑」「足短いw」といったコメントが寄せられました。 【動画：飼い主さんに顔をかかれる猫→『足の動き』を見ると…思わず笑顔になる『可愛い瞬間』】 そこが気持ちいいにゃ～ TikTokア