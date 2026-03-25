OpenAIの動画生成アプリ「Sora」が日本時間の25日朝、SNSでアプリのサービスを終了することを発表した。【映像】「Sora」で生成した動画ニュース番組『わたしとニュース』では、SNSでAI情報を発信している起業家のチャエン氏が終了の理由を解説した。■Sora提供終了の「3つの理由」とは話題を集めた動画生成AIアプリ「Sora」が終了することについて、チャエン氏は3つの理由を挙げた。「大きく3つある。1つはお金がものすごく