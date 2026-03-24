早朝、お弁当を作っていた飼い主さん。すると、その音を聞きつけて大型犬が起きてきて……。寝起きの顔が衝撃的すぎるとTikTokで大きな話題となり、「とんでもなくえげつない可愛い…」「朝は弱いのかなぁwww」「犬の寝起きのむくみってかわいい笑」といった声が寄せられ、記事執筆時点で63万回以上も再生されています。 【動画：早朝、お弁当を作っていたら『大型犬』が起きてきて…顔を見てみたら→寝起きすぎる『表情』】 早