いつも優しいママがパン生地を叩きつけ…大型犬の反応が話題わんちゃんホンポ

いつも優しいママがパン生地を叩きつけ…大型犬の反応が話題

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • パン作り中、大型犬が見せたユーモラスな反応がTikTokで注目されている
  • いつも優しいママがパン生地を猛烈な勢いで叩きつけると、犬は怯えて退避
  • 「怒ってない」とママが何度も声をかけるも、説得力はほぼゼロの状態だった
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