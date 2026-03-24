スターバックスが24日、公式サイトを更新。なりすましアカウント、偽サイトに注意を呼びかけた。【画像】スターバックスの“公式”一覧発表で「なりすましアカウント、偽サイトにご注意ください」と題し、「現在、弊社の公式アカウントを装ったSNSのなりすましアカウントや偽サイトの存在が確認されています。特に近、Facebook、Instagram、TikTok等のSNS上で『アンケートに答えるとスターバックスのギフトが無料でもらえる』