韓国で活動するガーナ出身のタレント、サム・オキアが、2020年の人種差別論争から約5年にわたる空白期間を振り返り、後悔と謝罪の念を伝えた。サム・オキアは最近、韓国メディア『聯合（ヨンハプ）ニュース』とのインタビューで、当時について、「最も大きな感情は、後悔だ。別の方法でアプローチしていれば、ずっと良い結果があったと思う。当時は非常に考えが浅く、申し訳なかった」と語った。【写真】サム・オキアが批判した高