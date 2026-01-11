冷たくてもおいしく、持ち運びに便利な「駅弁」。旅のお供として長年親しまれてきたが、近年、駅弁事業者の廃業・撤退が相次いでおり、危機的状況にあるという。人々の旅情を彩ってきた駅弁の今に迫る。（清談社真島加代）旅行ブームとともに隆盛140周年を迎えた「駅弁」駅の構内で購入でき、目的地に到着するまでのあいだに楽しむ「駅弁（駅売弁当）」。2025年に販売開始から140周年を迎えた駅弁は、長年にわたり、私たちと旅