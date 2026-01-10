あなたは読めますか？突然ですが、「蜃気楼」という漢字読めますか？特に春の季節にニュースなどで取り上げられる現象ですが、日常的に漢字で書く機会は少ないため、意外と読み方に自信がない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「しんきろう」でした！「蜃気楼」とは、大気中の温度差によって光が屈折し、遠くの景色が伸びたり、反転したり、あるいは実際には見えないものが目の前に浮かんで見える現象のことです。