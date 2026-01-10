昨シーズンのJ2リーグは水戸ホーリーホックが樹立した伝説とともに幕を閉じた。2000シーズンからJ2で戦い続けて実に26年目。強化費を含めた予算でJ2平均額を大きく下回り、強力な外国籍選手も有名な日本人選手もいない「J2の主」が、なぜ悲願のJ1昇格にJ2優勝で花を添えられたのか。奇跡にも映る躍進を遂げた背景には、合言葉に「お金がなくても勝てる」をすえながら、創設31年目の水戸をJリーグ全体で屈指の育成クラブへ変貌させ