20世紀の北欧デザインを代表するデザイナー、スティグ・リンドベリの作品およそ300点が並ぶ企画展が9日から大分市美術館で始まりました。 【写真を見る】北欧デザインの巨匠スティグ・リンドベリ陶器など約300点集結、特別展始まる大分 スウェーデン出身のスティグ・リンドベリは、20世紀の北欧デザインを代表するデザイナーとして数多くの作品を残し、いまも世界中から高い評価を集めています。 9日から