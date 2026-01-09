タカラトミーの公式Xアカウント「デュエル・マスターズ公式アカウント」（＠t2duema）が、既存ポストをフォロワーに共有できる「リポスト」機能で、セクシー系投稿を拡散したと波紋を広げている。同社は取材に、タカラトミーやアカウントと関係のない投稿を2026年1月5日にリポストしていたことを確認したとして、「この度は、大変失礼いたしました」と回答した。リポストは既に削除したという。「いまデュエマ公式すごい誤爆リポス