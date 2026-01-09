タカラトミーの公式Xアカウント「デュエル・マスターズ公式アカウント」（＠t2duema）が、既存ポストをフォロワーに共有できる「リポスト」機能で、セクシー系投稿を拡散したと波紋を広げている。

同社は取材に、タカラトミーやアカウントと関係のない投稿を2026年1月5日にリポストしていたことを確認したとして、「この度は、大変失礼いたしました」と回答した。リポストは既に削除したという。

「いまデュエマ公式すごい誤爆リポストしたよな」

同アカウントは、人気トレーディングカードゲーム「デュエル・マスターズ」の最新情報を発信・リポストするとうたっている。5日20時ごろに第三者ユーザーのセクシー系投稿をリポストした、との目撃談が拡散した。即座に取り消されたともいう。

具体的な内容は、女性の写真付きで、Xに搭載されている生成AI「Grok」を使用して画像を性的に加工しようとする投稿だったとされている。Xでは「いまデュエマ公式すごい誤爆リポストしたよな」「小学生向けのデュエルマスターズ公式アカウントがエロリツイート？」「他TCGだったらたぶん炎上してた」などと波紋を広げた。

目撃談の真偽を疑うユーザーもみられるが、実際はどうなのか。J-CASTニュースが事実関係や所感を尋ねると、タカラトミー広報課は9日、下記のように答えた。

「弊社の公式アカウントが、1月5日に弊社や本アカウントと関係のない投稿をリポストしていたことを確認しております。該当のリポストは既に削除しております。先ほど公式アカウントでも、同様のお知らせをいたしました。この度は、大変失礼いたしました」