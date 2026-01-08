YouTuberの「ゆゆうた」（鈴木悠太）さんが2026年1月7日、Xで謹慎を発表した。「誠心誠意、まずはこの状況に向き合うことから」ゆゆうたさんをめぐっては4日、Xで「この度、度重なる違法アダルトサイトの視聴及び、YouTube動画のダウンロードを行ってしまいました。本当に申し訳ありませんでした」と謝罪していた。4日までの配信中のパソコンの画面内に違法アダルトサイトやYouTubeのダウンロードサイトのURLが映り込み、批判の声