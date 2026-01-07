首都高で目撃されたのは事故の瞬間。前を走るごみ収集車が突然、空中で1回転したのです。さらに、ごみ収集車はすぐ横を走る白いトラックに接触。衝撃で道路の緩衝材が吹き飛び、2車線にわたって部品が散乱しました。目撃者は「現実の世界とはなかなか思えない瞬間」と振り返りました。事故はどのようにして起きたのでしょうか。ごみ収集車は、分岐点の直前で車線変更。しかし警察によりますと、緩衝材に衝突し、そのはずみで別のト