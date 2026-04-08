高速「タダ乗り」悪質利用者に対処首都高は2026年4月3日、不正通行者に対して割増金を請求したと明らかにし、不正通行に対しては今後も厳正に対処すると発表しました。一体どういうことなのでしょうか。高速道路の「不正通行」とは、料金所で通行料金の支払いを免れる行為を指します。【画像】「ええぇぇ…」 これが「ETCゲート強行突破」の瞬間です！ 画像で見る（30枚以上）その手段としては、主に料金所の「レーン強