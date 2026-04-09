首都高速湾岸線・大黒ジャンクション（画像：PIXTA）乗りものニュース

「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」の名台詞を引用した投稿に大きな反響

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 首都高速道路の公式Xが9日、引用リポストした投稿が大きな反響を呼んでいる
  • 大黒JCT付近や横浜ベイブリッジなどを走る映像について紹介
  • SNSでは「フラグではないか」「早急な復旧」といった声が寄せられた
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