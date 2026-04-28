ETC以外の課金方法とは？NEXCO東日本が2026年4月22日、今年度から2030年度までの新たな中期経営計画を発表。そのなかで、「ETC以外」の課金方法も検討する方針を示しました。【え…！】これが「ETC以外の課金方法」です！（画像で見る）これは、「混雑などに応じた柔軟な料金設定や多様な支払手段が可能となるよう」検討を進めるというものです。同社は東京湾アクアラインで2023年から、休日の混雑時間帯と閑散時間帯の通行