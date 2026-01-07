爆笑問題太田光（60）が、6日深夜放送のTBSラジオ「爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に出演。昨年大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」をめぐり、司会の有吉弘行に同情した。オープニングで昨年末の紅白の話題に。太田は「紅白の段取りひどかったじゃん」と切り出すと、田中裕二も「まあまあ、まあね」と苦笑した。昨年の紅白では出場者の歌唱まで司会者が間をつなぐシーンが何度もあり、太田は「セットチェンジに時間がかかった