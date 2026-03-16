3月10日放送の『火曜JUNK 爆笑問題カーボーイ』（TBSラジオ）に太田光さんが出演。YouTubeチャンネル『デイリーWiLL』で、太田さんの妻であり所属事務所の社長でもある太田光代社長と蓮舫議員のツーショット写真が「出回っている」と指摘されたことに対して、太田さんが反論していました。太田さんは、「バカ！あれは自分で載せたんだよ、社長は。蓮舫なんて大嫌いだわ俺。でも、社長は仲いいの。黙ってると認めたと思われるか