「大変失礼なことを言いますが、日本の政治家っていうのは、責任の所在があやふやになることが多いなと思うんです。もし（公約が実現）できなかった場合、高市総理はどういうふうに責任取るんでしょうか？」2月8日に放送された選挙特番『選挙の日2026 太田光がトップに問う！ 結果でどう変わる？ わたしたちの暮らし』（TBS系）での高市早苗首相とのやり取りが大炎上した「爆笑問題」の太田光。自民圧勝の状況が伝えられていた