爆笑問題の太田光が１１日、中京テレビ系「太田上田」のＹｏｕＴｕｂｅで、太田がＴＢＳの選挙特番で炎上している問題について「（炎上は）意外だった」と振り返った。上田晋也から「怒られてるらしいね」とからかわれた太田は「失礼やわ〜」と高市早苗総理のモノマネで反論。上田はミラノ五輪の取材で日本におらず、選挙特番は見られなかったというが、太田は「そんなつもりなかったけど、終わって見たら炎上してるらしいよっ