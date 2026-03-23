歌手で俳優の木村拓哉が21日、自身のYouTubeチャンネルを更新。失恋エピソードを明かした。【写真】商店街もドラマチックな舞台へと変貌させる木村拓哉この日は、「木村探歩！」と題して、ゲストの“親友”爆笑問題・太田光と吉祥寺をのんびり“探歩”。太田が過去に井の頭公園のスワンボートに乗って当時の彼女と破局を迎えたというエピソードを披露し、「そういうことないだろ！振られた経験！」と木村に投げかけると、木村