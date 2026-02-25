ＴＢＳは２５日、都内の同局で定例社長会見を実施。８日の選挙特番「選挙の日２０２６」でキャスターを務めた爆笑問題・太田光と高市早苗首相の白熱した対談について、龍宝正峰社長が言及した。太田には数多くの批判が届く反響となったが、龍宝社長は「太田さんの質問自体は番組の中で意味のあるやりとりだったと認識してますし、総理のお答えはお答えで、われわれがコメントすることではない」と回答。ＳＮＳなどでのさまざ