全国チェーンの空白地帯高知県は、全国チェーン企業にとって“最後のフロンティア”と呼ばれることがある。実際、その顔ぶれを並べてみると、その特異性は際立っている。サイゼリヤやジョナサン、バーミヤン、やよい軒などの全国的な外食チェーンがいまだ出店しておらず、ガストや吉野家といったおなじみの店も数えるほどしか存在しない。コンビニ最大手・セブンイレブンの国内都道府県別店舗数は51店舗と、2025年11月時点で全国最