【トイライズ フォースゲッターロボ】 5月13日 予約開始 11月下旬 発売予定 価格：35,200円 サイズ：全高約270mm（フォースゲッター1） タカラトミーは、「トイライズ フォースゲッターロボ」を11月下旬に発売する。5月13日より予約を開始し、価格は35,200円。 シリーズ発祥から50年を超えて、ゲ