内野海老名市長（左から５人目）ら県内１６市長から要望書を受け取る黒岩知事＝１２日、県庁政令市を道府県から独立させる「特別市」構想について、神奈川県内の横浜、川崎、相模原の３政令市を除く１６市長が１２日、法制化に反対する要望書を黒岩祐治知事に提出した。県町村会も４月に同様の要請文を出しており、３政令市以外の全市町村の意見がそろった格好だ。黒岩知事は「特別市は非常に大きな問題点があり過ぎると思ってい