きらびやかなコスメが並ぶ、デパートのコスメカウンターは心躍る場所ですよね。今回は、筆者の友人がコスメカウンターで出会った“非常識な女性客”エピソードを紹介します。 大好きなコスメカウンターで新商品をお試し コスメが大好きな私。愛用中のブランドから新商品が発売されることを知ったため、その日を狙ってデパートへ行くことにしました。 コスメカウンターで、どの