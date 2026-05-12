歌舞伎俳優・市川團十郎の長女と長男の成長ぶりに多くの反響が寄せられている。團十郎は１２日にインスタグラムで「最近の子供達。何気ない時間が、一番大切です」と親としての思いをつづり、長女で舞踊家・市川ぼたんとしても活動する女優・堀越麗禾と長男・市川新之助（勸玄くん）の姉弟ショットを掲載。「＃最近の子供達＃成長＃日常」とハッシュタグを添えた。２人仲良しな姿にフォロワーもほっこり。「二人とも大人に近