「R-1ぐらんぷり（現R-1グランプリ）2009」王者のお笑い芸人・中山功太の“いじめ告発”が物議を醸している。事の発端は、5月5日配信の『ナオキマンの都市伝説ワイドショー season3』（ABEMA）でのこと。番組内で「周囲にいる複数の顔を持つ人物」の話題になった際、中山は「10年ぐらい、ずっといじめられてきた先輩がいる」と明かしたのだ。【写真】タオル1枚で…「サウナーの女神」サバンナ高橋の女優妻が美しすぎる「ホンマにく