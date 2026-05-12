15日に北中米W杯メンバーの発表を控える森保ジャパンに大激震だ。町野修斗〈前編〉想定外の珍プレーで一発退場「ホントに宇宙人なんです」（履正社高監督・平野直樹）主軸アタッカーのFW三笘薫（28=ブライトン／英プレミア）が、現地時間9日の試合中に「左足太ももの肉離れ」で戦列を離脱したのだ。詳細は不明ながら「全治2カ月」と報じるメディアもある。日本の初戦は日本時間6月15日のオランダ戦、2戦目・同21日のチュニジ