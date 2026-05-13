◇パ・リーグソフトバンク0─3西武（2026年5月12日みずほペイペイ）DeNA・山本祐大捕手（27）と、ソフトバンクの尾形崇斗投手（26）と井上朋也内野手（23）の1対2の交換トレードが成立し、両球団が12日に発表した。DeNAにとっては24年にベストナイン、ゴールデングラブ賞を獲得した正捕手・山本をシーズン序盤、しかも対戦がある交流戦を前にしたタイミングで放出する衝撃のトレード。移籍劇の背景にあるチーム事情と思惑