【ホビーガチャEX スター・ウォーズ ジェダイ インターセプター -COMPLETE EDITION-】 5月下旬 発売予定 価格：1回500円 「ジェダイ・インターセプター/アナキン・スカイウォーカー＆R2-D2タカラトミーアーツは、ガチャ商品「ホビーガチャEX スター・ウォーズ ジェダイ インターセ