米ヘリテージ・オークションズによる『スター・ウォーズ』関連オークションにて、ルーク・スカイウォーカーのトレーディングカードが68万7,500ドル（約1億770万円）で落札された。 2025年の最高落札額26万8,400ドル（約4,200万円）の二倍以上となる落札額。この分野における新たなベンチマークとなった。 落札されたのは、1977年Topps スター・ウォ&